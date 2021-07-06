مجلس الدولة ينظر في طعون الترشح للمناصب السيادية

مجلس الدولة ينظر في طعون الترشح للمناصب السيادية، 6 يوليو 2021. (صفحة المجلس على فيسبوك)

بدأ المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، النظر في الطعون المقدمة ممن لم تجز طلباتهم بالترشح للمناصب السيادية.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس المجلس خالد المشروع وحضور النائب الأول محمد بقي، والنائب الثاني طفوان المسوري، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس أشار إلى «نشر محاضر النظر في الطعون أولا بأول ترسيخا لمبدأ الشفافية».

- لجنة قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية بمجلس الدولة تنتهي من الفرز

وانتهت لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة من عملية الفرز في الأول من يوليو الجاري، وفتحت باب الطعن لمن لم تجز طلباتهم عبر البريد الإلكتروني «Appeals.hcs@hcs.gov.ly»، وذلك خلال 72 ساعة من نشر الإعلان.

ومن المقرر أن يفصل مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدعوة في الطعون المقدمة.

مجلس الدولة ينظر في طعون الترشح للمناصب السيادية، 6 يوليو 2021. (صفحة المجلس على فيسبوك)

مجلس الدولة ينظر في طعون الترشح للمناصب السيادية، 6 يوليو 2021. (صفحة المجلس على فيسبوك)