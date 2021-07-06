مديرية أمن سبها تناقش تشكيل غرفة مشتركة لضبط الشارع العام والقبض على المطلوبين

اجتماع مدير أمن سبها مع رؤساء الأجهزة الأمنية بالمديرية. (وزارة الداخلية)

شهد ديوان مديرية أمن سبها، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لقادة الأجهزة الأمنية العاملة بالمدينة، وذلك برئاسة مدير الأمن العميد محمد بشر.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع خصص لمناقشة توحيد كل الجهود بين الأجهزة الأمنية العاملة بالمدينة، وكذلك التعاون والتنسيق المشترك بين مديرية الأمن وباقي الأجهزة الأمنية لمكافحة كل الظواهر السلبية والجريمة المنظمة لحفظ الأمن وبسطه بالمدينة.

وأضاف وزارة الداخلية، أن المجتمعين ناقشوا أيضا تشكيل غرفة أمنية مشتركة لضبط الشارع العام والقبض على المطلوبين والخارجين عن القانون.

اجتماع مدير أمن سبها مع رؤساء الأجهزة الأمنية بالمديرية. (وزارة الداخلية)