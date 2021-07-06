اكتشاف مقبرة جديدة في ترهونة

مقبرة جماعية مكتشفة حديثا في ترهونة، 2 يونيو 2021. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

تمكنت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، من اكتشاف مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي «5 كيلو» بمدينة ترهونة.

وقالت الهيئة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن فرقها ستباشر ابتداء من صباح الغد انتشال الجثث.

- العثور على مقبرة جديدة في ترهونة

والمقبرة هي الثانية خلال أقل من شهر، حيث أعلنت الهيئة في 16 يونيو الماضي، اكتشاف مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي «5 كيلو» داخل مدينة ترهونة.

وفي فبراير الماضي، أعلنت الهيئة الشروع رسميا، إجراءات اختبارات البصمة الوراثية للتعرف على الجثث مجهولة الهوية. وفي نفس الشهر، أصدر مكتب النائب العام مذكرات قبض داخلية ودولية بحق المسؤولين عن جرائم المقابر الجماعية التي تم العثور عليها بمدينة ترهونة، إضافة إلى تعميم أسمائهم لدى كل الجهات الضبطية لتتولى مهمة ضبطهم وتسليمهم إلى وحدة الضبط بالمكتب.