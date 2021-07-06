وزير الصحة يوقع 10 عقود لدعم مستشفى الجغبوب العام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 06:10 مساء
الدكتور علي الزناتي خلال توقيع العقود الخاصة بدعم مستشفى الجغبوب العام. الثلاثاء 6 يوليو 2021. (وزارة الصحة)

وقع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، صباح اليوم الثلاثاء، عقودا خاصة لدعم مستشفى الجغبوب العام شرق ليبيا، وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن العقود شملت استشاريين في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة، والباطنة، والأطفال، ومكافحة الأمراض، والنساء والولادة.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي إطار خطة وزارة الصحة لدعم مستشفيات الجنوب بالعناصر الطبية والطبية المساعدة، للتقليل من النقص الحاصل في التخصصات الطبية، وتوفير خدمات طبية يسهل الحصول عليها من قِبل المواطنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة المحلة (0 × 1) أبوسليم في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
إسقاط طائرة مسيرة مفخخة فوق السفارة الأميركية في بغداد
دولى
استطلاع «بوابة الوسط» حول تطبيق لائحة الهبوط بالدوري الممتاز
رياضة محلية
مصر تبلغ إثيوبيا برفضها القاطع للملء الثاني لسد النهضة
دولى
النائب أبوبكر سعيد: أغلبية أعضاء المجلس موافقون على إصدار قانون الميزانية العامة
ليبيا
بريطانيا تعلن فتح الملاعب أمام الجماهير بالسعة الكاملة وبدون قيود
رياضة عالمية
هل يهدد الخلاف العلني النادر بين السعودية والإمارات بخصوص النفط بتفكيك «أوبك ...
اقتصاد
الدبيبة: موجة الحر فاقمت مشكلة الكهرباء.. وتعاقدنا مع شركات مصرية لإنشاء 4 محطات
ليبيا
مدرب الأهلي بنغازي يقدم كشف حساب بعد الرحيل و8 شهور عملا ويبرئ الإدارة من ...
رياضة محلية
الدبيبة: طرحنا فكرة المقاطعات بسبب مشكلات في قانون المحافظات
ليبيا
بالكور: الحكومة مصرة على التوسع في الإنفاق دون خطة واضحة
ليبيا
13 تكتلا وحزبا سياسيا تدعو إلى منع عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رجل يلتهم 76 شطيرة «هوت دوغ» في 10 دقائق