وزير الصحة يوقع 10 عقود لدعم مستشفى الجغبوب العام

الدكتور علي الزناتي خلال توقيع العقود الخاصة بدعم مستشفى الجغبوب العام. الثلاثاء 6 يوليو 2021. (وزارة الصحة)

وقع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، صباح اليوم الثلاثاء، عقودا خاصة لدعم مستشفى الجغبوب العام شرق ليبيا، وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن العقود شملت استشاريين في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة، والباطنة، والأطفال، ومكافحة الأمراض، والنساء والولادة.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي إطار خطة وزارة الصحة لدعم مستشفيات الجنوب بالعناصر الطبية والطبية المساعدة، للتقليل من النقص الحاصل في التخصصات الطبية، وتوفير خدمات طبية يسهل الحصول عليها من قِبل المواطنين.