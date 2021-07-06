«سونلغاز» الجزائرية تنهي بناء محطة لتوليد الكهرباء بطرابلس خلال شهرين

رئيس شركة الكهرباء وئام العبدلي ورئيس «سونلغاز» الجزائري شاهر بولخراص بمقر شركة الكهرباء في طرابلس، الخميس 17 يونيو 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلن الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء «سونلغاز» صبري لزهاري، أن فرقه المختصة من المقرر أن تنتهي من أعمال بناء محطة لتوليد الكهرباء بطرابلس في غضون شهرين.

وقال لزهاري إن فرق الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء تقوم منذ الأسبوع الماضي بتحويل ثمانية توربينات لبناء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 160 ميغاواط بطرابلس في إطار مخطط استعجالي لتخفيف الضغط على الشبكة الليبية خلال ضائقة 2021، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الثلاثاء.

ويتضمن المخطط تحويل توربينات غاز متحركة قيد الاستغلال على مستوى محطتين جزائريتين، موضحا أنه «نظرا للفائض المسجل في توليد الكهرباء على المستوى الوطني، أضحى بإمكاننا تحويل هذه التوربينات إلى ليبيا في إطار عقد تأجير مما يمثل فرصة جيدة بالنسبة للشركة».

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وأشار إلى أن التحرك الجزائري جاء بناء على طلب من الحكومة الليبية إثر «التجربة الناجحة» لتدخل فرق الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء في أكتوبر 2020، والذي مكن من إعادة تشغيل محطة الخمس 260 ميغاواط.

يشار إلى أن فرقا تابعة للشركة الجزائرية تتواجد بطرابلس؛ حيث تقدم المساعدة والخبرة والتكوين لعمال شركة الكهرباء الليبية «جيكول».

وخلال أشغال المنتدى الاقتصادي، اتفق وزير النفط الليبي محمد أحمد عون ووزير الطاقة الجزائري والليبي محمد عرقاب، على تعزيز فرص الشراكة والاستثمار المتاحة في مختلف نشاطات المحروقات.