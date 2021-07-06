عقيلة يبحث مع وزير الداخلية إجراءات تأمين الانتخابات المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 01:41 مساء
لقاء عقيلة ووزير الداخلية خالد مازن، 6 يوليو 2021، (وزارة الداخلية)

بحث رئيس مجلس النواب مع وزير الداخلية، العميد خالد مازن، عددًا من المواضيع والقضايا الأمنية، وما تم إنجازه من وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لخلق أجواء آمنة للناخبين وضمان إنجاح هذا الاستحقاق.

واستعرض الطرفان، خلال اللقاء، الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذل من قبل وزارة الداخلية بكافة مكوناتها في حفظ الأمن، والوقوف على الصعوبات التي تواجهها لإيجاد الحلول لها بما يسهم في تعزيز الأمن بكامل التراب الليبي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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