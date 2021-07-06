سفير هولندا يدعو الليبيين إلى التسجيل في منظومة الناخبين

سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، (أرشيفية: حساب السفير على تويتر)

تقدم سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، بالتهنئة على الإطلاق الرسمي لمنظومة تسجيل الناخبين عبر الإنترنت، داعيًا جميع الليبيين المؤهلين إلى التسجيل باعتبار الإجراء «عنصرًا أساسيًّا» للانتخابات.

وأضاف تومرز: «الاتفاق الواسع على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، يظل ذا أهمية قصوى، ويجب أن نواصل العمل لتحقيق هذه الغاية»، حسب تدوينة له على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

ويوم الأحد الماضي، أطلقت المفوضية العليا للانتخابات المنظومة، قائلة إنها ستبدأ في استقبال رسائل المواطنين الراغبين في التسجيل أو تغيير مراكز انتخابهم، أو الذين وصلوا إلى السن القانونية للتسجيل للانتخاب.

وأعلن مركز الاتصالات والمساعدة بالمفوضية استقبال اتصالات المواطنين الراغبين بالاستفسار عن عملية التسجيل يوميًّا من الساعة 10 صباحًا إلى 10 مساء.