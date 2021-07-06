افتتاح القنصلية اليونانية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 09:47 صباحا
جانب من مراسم افتتاح القنصلية اليونانية في بنغازي، 5 يوليو 2021، (صفحة البلدية على فيسبوك)

افتتح وفد دبلوماسي يوناني القنصلية اليونانية في حي الفويهات بمدينة بنغازي، بحضور رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد محمد وعدد من رجال الأعمال والاقتصاديين بالمدينة والمُهتمين بالشأن العام.

ورأس الوفد نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية فرنك جانس، وضم وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية، وعضوان عن مجلس النواب اليوناني، والسفير اليوناني لدى ليبيا والقنصل اليوناني في مدينة بنغازي، حسب بيان بلدية بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وزار الوفد ديوان البلدية، حيث كان في استقباله رئيس المجلس التسييري الصقر بوجواري، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية سهيل بوشيحة، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة.

وتناول اللقاء مواضيع ذات الاهتمام المُشترك، منها التعاون في مجالات إعادة الأعمار والتبادل التجاري، وعقد لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال اليونانيين والليبيين، كما تم التطرق إلى تفعيل الخط الملاحي والجوي بعد استيفاء بعض المُتطلبات.

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