النائب أبوبكر سعيد: أغلبية أعضاء المجلس موافقون على إصدار قانون الميزانية العامة

عضو مجلس النواب عن ترهونة، أبوبكر سعيد. (أرشيفية: الإنترنت)

أوضح عضو مجلس النواب عن ترهونة أبوبكر سعيد تفاصيل ما دار في جلسة اليوم الاثنين التي جمع النواب مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وجرى خلالها مناقشة قانون الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021، منوها إلى «أن أغلبية أعضاء المجلس موافقون على إصدار القانون».

وبدأت اجتماع مجلس النواب بحضور حكومة الوحدة الوطنية عند الساعة 12 ظهرا واستمرت حوالي خمس ساعات، بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وقال سعيد في تدوينة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» مساء اليوم إن الهدف من الاجتماع «كان الاستماع للحكومة حول ما أُنجز خلال ثلاثة الشهور الماضية وليس مساءلتها كما يعتقد البعض».

تعزيز الثقة بين السلطات

ورأى سعيد حضور الحكومة إلى مقر مجلس النواب في مدينة طبرق أنه «تصرف مسؤول وعقلاني وينم على وعي وإدراك لخطورة المرحلة، ويعزز الثقة بين السلطات وهو عامل هام لقطع دابر الفتنة التي يُريد البعض إشعالها».

ووصف إدارة الجلسة من قبل رئاسة المجلس بأنها «كانت جيدة مقارنة بما كان يجري سابقًا»، معتبرا أن «توزيع الكلمات على اللجان النيابية خطوة موفقة وسليمة وتطور ملحوظ، ساهم في تقليل الأخطاء وتلافي الكثير من الخلافات».

- استئناف جلسة مجلس النواب غدا

- الدبيبة يرد على انتقادات «النواب» لمشروع الميزانية.. ويتعهد بتحسين الوضع المعيشي لعدد من الفئات

- عقيلة: مشروع الميزانية لن يعرض اليوم

وأوضح أن «هناك فهم خاطئ وعدم تفريق بين جلسة مساءلة واستجواب الحكومة وجلسة الاستماع لمناقشة بعض المسائل أو السياسات كما هو وارد مثلًا في المادة (193) من القانون (4) بشأن التنظيم الداخلي للمجلس»، مشيرا إلى أن «هذا ما جعل وجود لغط وغموض لدى البعض وتضارب أحيانًا في بعض الكلمات».

مخالفة صريحة للتنظيم الداخلي للمجلس

وبين عضو مجلس النواب عن ترهونة أن اللجان النيابية مهمتها طرح القضايا العامة وتمثيل كل مناطق ليبيا دون استثناء إلا أنه لاحظ «مخالفة صريحة للتنظيم الداخلي للمجلس» وذلك بسبب «قيام البعض باستغلال الفرصة للحديث عن مناطق ومدن بعينها وتمييزها» على حد تعبيره.

وبشأن قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2021، أكد سعيد أنه «تم الاتفاق على أن تقوم لجنة التخطيط والمالية بعقد اجتماع مشترك مع وزراء التخطيط والمالية ومن ثم تكليفهم بوضع تقديرات الميزانية في وقت لاحق الليلة لاستكمال المراجعة وإجراء التعديلات الجوهرية وعرض التقرير النهائي في جلسة الغد الثلاثاء المخصصة للنظر في قانون الميزانية والتصويت عليه».

ونوه سعيد إلى «أن أغلبية أعضاء المجلس موافقون على إصدار القانون» متوقعا «إصداره يوم الغد» وفق قوله.