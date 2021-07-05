ستانو: الاتحاد الأوروبي يسلم «6 قوارب مطاطية» إلى ليبيا خلال أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 09:09 مساء
الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو. (أرشيفية: الإنترنت)

قال ناطق أوروبي إن الاتحاد «بصدد تسليم ست قوارب مطاطية جديدة لعناصر خفر السواحل وللإدارة العامة لأمن السواحل» في ليبيا، مشيرا إلى أنه «من المقرر أن يتم الأمر خلال الأشهر المقبلة».

ونفي الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية، بيتر ستانو، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الاثنين، أن يكون الاتحاد الأوروبي قد سلم ثلاث زوارق دورية «طوافات» إلى خفر السواحل الليبي في إطار التعاون القائم بين الطرفين.

وأكد ستانو ردا على ذلك أن المعلومات التي جرى تداولها في هذا الشأن مؤخرا «مغلوطة»، موضحا أن الاتحاد الأوروبي «دعم عمليات إعادة تأهيل ثلاث سفن تم تسليمها للإدارة العامة لأمن السواحل، وهي هيئة مختلفة عن خفر السواحل في ليبيا».

ويتعرض الجهاز التنفيذي الأوروبي للكثير من الانتقادات من المنظمات الحقوقية العامة في مجال إغاثة المهاجرين على خلفية استمراره بمساعدة عناصر خفر السواحل في ليبيا وسط اتهامات بارتكابهم «انتهاكات خطيرة» بحق المهاجرين.

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