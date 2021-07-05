«التربية والتعليم» تعلن مواعيد نهاية العام الدراسي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 06:33 مساء
وزير التربية والتعليم موسى المقريف، (أرشيفية: حكومة الوحدة)

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإثنين، مواعيد نهاية العام الدراسي الحالي، وامتحانات نهاية العام.

وحسب منشور على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»  فإن موعد انتهاء الدراسة للصفوف الأولى (الأول والثاني والثالث) هو الثامن من يوليو، فيما ينتهي العام الدراسي للصفين الرابع والخامس من مرحلة التعليم الأساسي يوم 15 يوليو.

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ووفق المنشور فإن موعد انتهاء الدراسة لسنوات النقل (السادس والسابع والثامن وأولى وثانية ثانوي) تكون في الخامس من أغسطس.

وتحدد موعد امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس (نظام الفصل الدراسي) بين 10 و18 يوليو، فيما تكون الامتحانات النهائية للفصل نفسه للصفوف السادس والسابع والثامن وأولى وثانية ثانوي بين يومي 7 و19 أغسطس.

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