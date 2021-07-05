القيب: بعض الكليات تباشر الدراسة في مسجد أو بيت

وزير التربية العالي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب خلال مداخلة أمام مجلس النواب، 5 يوليو 2021. (بث مباشر)

أعلن وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، الإثنين، احتياجات عاجلة لمؤسسات التعليم العالي من معامل ومبانٍ وتجيزات.



وخلال مداخلة في جلسة مجلس النواب، الإثنين، قال إن «هناك بعض الكليات تباشر الدراسة في مسجد أو بيت»، مشيرًا إلى أن الوضع «أصبح قنبلة موقوتة». وأشار إلى أن أعداد الطلاب بالتعليم العالي تناقص ليبلغ 2995 طالبًا.

وبدأ مجلس النواب، اليوم، جلسة استكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة لهذا العام بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء، حيث شهدت انتقادات من النواب للإنفاق في البابين الثاني والثالث، وأداء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

فيما استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أبرز المشكلات التي تعانيها البلاد منذ توليه منصبه، داعيًا الأعضاء إلى وضع معاناة المواطن أمام عيونهم.

