القيب: بعض الكليات تباشر الدراسة في مسجد أو بيت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 04:40 مساء
وزير التربية العالي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب خلال مداخلة أمام مجلس النواب، 5 يوليو 2021. (بث مباشر)

أعلن وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، الإثنين، احتياجات عاجلة لمؤسسات التعليم العالي من معامل ومبانٍ وتجيزات.

وخلال مداخلة في جلسة مجلس النواب، الإثنين، قال إن «هناك بعض الكليات تباشر الدراسة في مسجد أو بيت»، مشيرًا إلى أن الوضع «أصبح قنبلة موقوتة». وأشار إلى أن أعداد الطلاب بالتعليم العالي تناقص ليبلغ 2995 طالبًا.

وبدأ مجلس النواب، اليوم، جلسة استكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة لهذا العام بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء، حيث شهدت انتقادات من النواب للإنفاق في البابين الثاني والثالث، وأداء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

فيما استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أبرز المشكلات التي تعانيها البلاد منذ توليه منصبه، داعيًا الأعضاء إلى وضع معاناة المواطن أمام عيونهم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جيف بيزوس يتنحى من إدارة «أمازون» لهذا السبب
علوم وتكنولوجيا
نيجيريا: مسلحون يخطفون 140 تلميذا من مدرستهم الداخلية
دولى
مدرب الأهلي بنغازي يقدم كشف حساب بعد الرحيل و8 شهور عملا ويبرئ الإدارة من ...
رياضة محلية
«إف 9: ذي فاست ساغا» يحافظ على الصدارة
ثقافة وفن
فلوريدا: هدم المبنى المنهار قبل وصول العاصفة «إلسا»
دولى
13 تكتلا وحزبا سياسيا تدعو إلى منع عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
انخفاض إصابات كورونا.. مصر تخفف قيود الإشغال في الفنادق والمطاعم ودور السينما
دولى
راموس وحكيمي في مرمى اهتمامات باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
الخارجية الروسية: فيرشينين وكوبيش ناقشا في جنيف تفاصيل الوضع الراهن لعملية ...
ليبيا
الأهلي طرابلس يحسم ديربي العاصمة وشباب الجبل يمطر النجوم برباعية والوحدة يحقق ...
رياضة محلية
7 منظمات تحث الدبيبة على التراجع عن قرار حل المؤسسة الليبية للإعلام
ليبيا
هيئة قناة السويس: الإفراج عن سفينة «إيفر غيفن» التي عطلت الملاحة في القناة ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

والي فانك إلى الفضاء في عمر الـ82 عاما