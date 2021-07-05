فريق تابع للأمم المتحدة يستمع إلى تقييم «المركزي» لأداء البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 04:23 مساء
محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير مع فريق الأمم المتحدة برئاسة أبدولايا باثيلي، 5 يوليو 2021. (المصرف المركزي).

قال المصرف المركزي إن فريقًا تابعًا للأمم المتحدة استمع إلى تقييم المصرف لأداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال السنوات الماضية، والتوصيات بكيفية تطوير أداء عمل البعثة وتحسينه.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير بمكتبه صباح اليوم الإثنين، مع فريق الأمم المتحدة برئاسة أبدولايا باثيلي والوفد المرافق له المعني بتقييم أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

حضر اللقاء عدد من مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف المركزي. وخلال الأسبوع الماضي التقى الفريق الأممي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير مع فريق الأمم المتحدة برئاسة أبدولايا باثيلي، 5 يوليو 2021. (المصرف المركزي).
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