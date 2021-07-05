ماتاريلا: إيطاليا وفرنسا مدعوتان للتعاون بشأن ليبيا ومنطقة الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 04:11 مساء
الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا. (آكي)

 دعا الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، اليوم الإثنين، روما وباريس للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي من أجل بسط الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل.

ورأى ماتاريلا في تصريح للصحفيين، في أعقاب لقاء بقصر الإليزيه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن «بوسع أوروبا أن تنقل إلى المناطق المجاورة، مثل ليبيا ومنطقة الساحل، رسالتها من أجل السلام والتعاون»، وفق وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

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وأردف: «فرنسا وإيطاليا بالتأكيد مدعوتان إلى التعاون، كما تقومان بذلك بالفعل».

وقال ماتاريلا: «تحدثت مع الرئيس ماكرون عن الانتماء لعبر الأطلسي وعن المسؤولية والتعاون التي أمامنا تجاه الدول، كما هو الحال في ليبيا أو منطقة الساحل»، وعن «كل شيء يجمع فرنسا وإيطاليا وتشعران حياله بأهمية أداء دور لتحقيق السلام والتعاون والنمو، ليس فقط فيما يختص بمستقبل أوروبا، ولكن أيضًا المناطق المحيطة»، التي تواجه «أزمات وتوترات».

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