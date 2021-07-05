الدبيبة: «5+5» ستختار شخصين لمنصب وكيل وزارة الدفاع

الدبيبة خلال جلسة مجلس النواب، 5 يوليو 2021، (صورة من بث مباشر)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أنه «تشاور مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بشأن وزارة الدفاع»، وقال: «سيختارون شخصين لمنصب وكيل وزارة الدفاع».

وأضاف خلال مداخلة بجلسة مجلس النواب، الإثنين: «وفرنا ما يلزم للجنة (5+5) العسكرية وتم تسديد الديون السابقة لهم».

وبدأ مجلس النواب، اليوم، جلسة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة لهذا العام بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. وتُعد جلسة هذا الأسبوع هي الخامسة التي يعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس الماضي.