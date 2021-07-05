الدبيبة: طرحنا فكرة المقاطعات بسبب مشكلات في قانون المحافظات

الدبيبة خلال حديثه في جلسة مجلس النواب، 5 يوليو 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة طرحت فكرة التقسيم الإداري للبلاد إلى مقاطعات، وهي نفس فكرة المحافظات، معقبًا: «أردنا أن نقيم المحافظات، لكننا وجدنا مشكلات قانونية في القانون الخاص بها، الصادر في العام 1959».

ولفت إلى أن من بين المعوقات تنفيذ نظام المقاطعات الآن وجود خلافات بخصوص رفض بعض المدن الانضمام إلى بعضها، وقد يصل الأمر إلى التلويح بالدخول في حرب، وهو ما ترفضه الحكومة لأنها جاءت من أجل «تحقيق الالتئام»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن الحكومة تخطط لتخصيص مبالغ مهمة للبلديات لمعالجة مشكلات واختناقات مثل الصرف الصحي وغيرها، كما لفت إلى أن شركات الخدمات العامة تحتاج إلى دعم بالسيارات وغيرها، والدفاع المدني يحتاج سيارات إطفاء في كل المدن.