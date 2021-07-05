نائب رئيس لجنة الخارجية بـ«النواب»: أداء المنقوش غير ناضج وخيبت ظننا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 01:48 مساء

قال نائب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، إن أداء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش «غير ناضج»، معقبًا: «خيّبت ظننا».

واستعرض ما قال إنها «نقاط خلل في عمل الوزيرة»، مكملًا: «أولًا عدم تقديم سيرة ذاتية للوزيرة قبل الترشح وبعده، ولم يجرِ تسليمها للخارج»، حسب كلمته أمام مجلس النواب اليوم، الإثنين.

وتابع: «ثانيًا قيام الوزيرة بزيارات منفردة دون زملائها الوزراء، وتفاجئنا مرة باصطحابها سيدة من فريق الحوار، وثالثًا غياب التنسيق، وبعض الزيارات لم تعلم بها بعض السفارت في الخارج، ورابعًا قيام الوزيرة بممارسة مهام وزارات أخرى كزيارتها للجنوب؛ فهذا ليس من تخصصاتها ولم نرَ أحدًا من الوزارات المعنية معها».

وأكمل: «خامسًا أطلقت مبادرة في مناسبة مرور 100 يوم، وقالت إنها عملت مع شركائها الدوليين والإقليميين، فمَن هؤلاء الشركاء؟، وهل هذا العمل باسمها أو باسم الدولة.. ومَن خولها؟».

وأردف: «هل تم تقديم استراتيجية للعمل الدبلوماسي الخارجي وإرساله إلى الحكومة ومجلس النواب؟، هل تعترف بسلطة مجلس النواب؟، وكان من المهم زيارة دول الجوار بعد انقلاب تشاد ولم تقم الوزيرة بالاتصال بالجالية الليبية في تشاد ووضع خطة إجلاء لهم».

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