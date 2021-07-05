الدبيبة يعلن تخصيص 50 مليون دينار لمفوضية الانتخابات ويعرض على النواب ترشيح سفراء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 01:45 مساء
الدبيبة خلال جلسة مجلس النواب، 5 يوليو 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «الحكومة خصصت 50 مليون دينار للمفوضبة الوطنية للانتخابات وتصلهم عند توفر المبلغ أو نستدين لهم»، وعرض الدبيبة على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والنواب ترشيح سفراء لليبيا في الخارج.

وخلال مداخلة في جلسة مجلس النواب، الإثنين، قال الدبيبة «كل السفراء والقائمين بالأعمال أنهوا مدة بقائهم بالخارج، وفي الفترة المقبلة سنعين سفراء بدلًا عن القائمين بالأعمال»، وأوضح: «ليس لدينا أي تحفظ على أي شخصية ذات كفاءة».

ودعا رئيس الحكومة إلى دعم وزارة الخارجية لاستعادة هيبة الدولة، وأضاف: «ذهبنا برلين لم نجد عند السفارات أموالًا، ومرتباتهم تصلهم بعد ثلاث سنوات»، وأردف: «لدينا 12 دولة بينها 5 دول عظمى ليس لدينا فيها سفراء حتى يكونوا واجهة حقيقة للبلاد».

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