بالكور: الحكومة مصرة على التوسع في الإنفاق دون خطة واضحة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 01:10 مساء
جانب من حضور جلسة مجلس النواب، 5 يوليو 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عبدالمنعم بالكور إن «خطة الحكومة فضفاضة وغير واضحة»، موضحًا أن«المطلوب في الميزانية أكبر من خطتها».

وأضاف خلال جلسة مناقشة الميزانية، أن «الحكومة مصرة على التوسع في الإنفاق دون وجود خطة واضحة، وحتى عندما طالبناها بتقليص الصرف ما زالت مصرة».

وأشار إلى أن «الحكومة مصرة على وجود باب الطوارئ، ونحن نقول لا ضرورة لوجوده لأننا لم نصرف الميزانية بعد».

وأوضح أن «الحكومة تريد تمرير الميزانية دون إرفاق كشف مشروعات مع مشروع الميزانية، ومن ثم نحن كمجلس نواب لا نعلم أين ستكون أوجه الصرف»، منبهًا إلى أنه لا بد من تخصيص وتفصيل أوجه الصرف في مشروع الميزاية في الباب الثالث».

واختتم: «علينا أن نصوت على قانون الميزانية بما نراه يتلاءم، دون هدر للمال».

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