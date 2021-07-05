نشرة الصيد البحري (الإثنين 5 يوليو 2021)

نشرة الصيد البحري (الإثنين 5 يوليو 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، ويكون قليل الاضطراب غدًا على الساحل الممتد من الخليج الى شحات.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرؤية جيدة على طول الساحل الممتد من رأس أجدير إلى سرت، والساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.



الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح لشمالي الغربي بوجه عام ويكون صباح اليوم متغير الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس يتحول يوم الغد الى شمالي شرقي سرعته بين (05– 20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين (0.25–1.00) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر 25 إلى 26 درجة مئوية.