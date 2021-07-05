شكشك يشارك في اجتماع المنظمة العربية للرقابة المالية

شكشك خلال مشاركته في اجتماع المنظمة العربية للرقابة المالية في الدوحة، 5 يوليو 2021، (ديوان المحاسبة)

شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأربوساي»، في العاصمة القطرية الدوحة، الذي يترأسه حاليًا ديوان المحاسبة القطري.

ويحضر الاجتماع قيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء بالمجلس، إضافة إلى خبراء وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل الرقابي، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

ويناقش المجلس في اجتماعاته عددًا من المواضيع، ومنها متابعة نشاط المنظمة منذ الاجتماع الحادي والستين، والنظر في نتائج اجتماعات اللجان الفنية المشكلة من قبل المنظمة، ضمن المجالات المتصلة ببناء القدرات والمعايير المهنية والرقابية، والتنمية المستدامة، والتخطيط الاستراتيجي.