ليبيا تستقبل شاحنات محملة بالأكسجين المسال من مصر

شاحنة محملة بمادة الأكسجين المسال مقدمة من مصر، 4 يوليو 2021، (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة استقبال شاحنات محملة بمادة الأكسجين المسال، لتغطية حاجة القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية.

جاء ذلك في استجابة سريعة من الجانب المصري، بعد التواصل مع وزارة الصحة هناك، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أن هذا الأمر سيكون باكورة التعاون المشترك بين البلدين، وتفعيلا لمذكرة التفاهم المشترك بين الوزارتين؛ لتطوير القطاع الصحي، وتدشينا لمرحلة جديدة للدفع بعجلة التقدم العلمي والفني، ورفع أداء الوزارتين.

وفي أبريل الماضي، وقعت وزارة الصحة مع نظيرتها المصرية مذكرة تفاهم في مجال الصحة، حيث اتفقا على معاملة الليبين مثل المصريين في تلقي العلاج، وتسهيل دخول المرضى وسيارات الإسعاف إلى الأراضي المصرية.

كما نصت المذكرة على التعاون المشترك في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، واستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وتزويد ليبيا بإمدادات الأكسجين الطبي المسال استجابة لأي أزمة بسبب فيروس كورونا المستجد.