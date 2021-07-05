«الصحة العالمية» تحدد أسباب تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في ليبيا

موظفات وعاملات صحيات في مركز طبي بالكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أرجعت منظمة الصحة العالمية أسباب تسجيل تراجع في أعداد الإصابات بوباء كورونا المستجد منذ مارس الماضي، إلى «زيادة عدد الأشخاص الأصحاء على غرار المسافرين الذين يخضعون للاختبار وعدم إدراج الأشخاص الذين تم تشخيصهم من خلال التصوير المقطعي»؛ مؤكدة تسجيل انخفاض في نسبة الوفيات أيضا لأول مرة منذ بداية العام.

وكشفت المنظمة، الأحد، في تقريرها الشهري حول الوضع الوبائي في ليبيا خلال يونيو، عن انخفاض في عدد الوفيات الشهرية إلى 71 حالة، وهو أدنى معدل في أي شهر منذ عام 2021.

وأضافت أنه رغم إجراء قرابة 94 ألف اختبار معملي شهريًا خلال الأشهر الأربعة الماضية، إلا أن أعداد الإصابات آخذة في الانخفاض منذ مارس 2021، فيما تم إجراء 97.5 % و 90 ألف 877 تشخيص للكشف عن الفيروس في غربي ليبيا، مع احتساب الشرق والجنوب: 1154 و 1201 اختبارًا لكل منهما.

ومنذ بداية الجائحة أجرت ليبيا أكثر من مليون و132 ألف اختبار معملي للكشف عن إصابات كورونا، وتم تأكيد إصابة أكثر من 193 ألفا وهو ما يمثل 17%.

زيادة الحالات مرزق

و لاحظت الهيئة العالمية زيادة مقلقة في عدد حالات الإصابة بالفيروس في كل من الشويرف ومرزق (في الجنوب)، حيث قامت بتقييم العوائق التي تحول دون الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الخاصة بـالفيروس وتقدم الدعم وفقًا لذلك.

وبخصوص حملة التلقيح الوطنية، أعلنت المنظمة عن وصول 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك الروسي و54990 جرعة من لقاح فايزر في 15 و24 يونيو الماضي، مضيفة أنه تم تسجيل أكثر من 899 ألف شخص في منظومة التطعيمات من بينهم أكثر من 3 آلاف أجنبي، مشيرة إلى أن تطعيم المهاجرين واللاجئين لم يبدأ بعد.

وطمأن وزير الصحة علي الزناتي أن كل اللقاحات الموجودة في ليبيا تساعد في التصدي للوباء، منوها بأن الحكومة استوردت أكثر من 600 ألف جرعة من اللقاح والمضاعفات تحدث لبعض الناس فقط وهي أقل ضررًا من الوباء نفسه.

حالة تأهب في الحدود الليبية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة حالة الاستعداد والتأهب بجميع مراكز العزل والفلترة وتحديدا بالمناطق الحدودية والمنافذ بدرجة قصوى، وذلك في ظل تفاقم الوضع الوبائي في الدول المجاورة جراء تفشي السلالة الهندية (دلتا) من فيروس كورونا المتحور.

بدوره، طالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، الأحد، مشرفي الرصد والاستجابة بالبلديات برفع حالة التأهب، ورفع جهود الترصد الوبائي لمواجهة الفيروس بالاالتزام بالتدابير.

كانت المنظمة العالمية دعت «كل الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا إلى الاستمرار في ارتداء الكمامات ومراعاة مسافة التباعد الاجتماعي، والتقيد بالتدابير الاحترازية، بسبب انتشار فيروس دلتا المتحور سريعا في جميع أنحاء العالم».