الخارجية التركية: ليبيا ليست مصدر الهجرة غير الشرعية

مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية التركية، الأحد إن ليبيا ليست مصدر الهجرة غير الشرعية، معربة عن أسفها للمأساة الأخيرة التي وقعت في البحر المتوسط وراح ضحيتها ما لا يقل عن 43 شخصًا بعد غرق قارب يحمل 127 مهاجراً.

وأشارت الوزارة في بيان لها، الأحد، إلى حزنها العميق إزاء فقدان المهاجرين، موضحة أن 866 مهاجرا فقدوا حياتهم في مياه المتوسط خلال 2021، معتبرة أن «إنقاذ حياة هؤلاء يعتبر مسؤولية إنسانية وقانونية تقع على عاتق الدول».

ورأت أن سبب حركات الهجرة المختلطة هو استمرار عدم الاستقرار والصراعات والفقر في أفريقيا جنوب الصحراء وأفغانستان وسورية؛ منتقدة الاتحاد الأوروبي «لافتقاره لسياسة فعالة بشأن الهجرة».

لا علاج لأزمة الهجرة بدون إزالة آلام المهاجرين

وأكدت الوزارة أنه من المستحيل إيجاد حل ومنع الهجرة دون إزالة الأسباب المؤدية إليها، مضيفة «بدون ذلك، فإن الحلول التي يتم التوصل إليها في هذا الصدد لن تؤدي إلا إلى زيادة آلام المهاجرين وطالبي اللجوء وموتهم في البحر».

وقال الهلال الأحمر التونسي يوم السبت إن 43 شخصا على الأقل فقدوا قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لتونس بعد غرق قارب يحمل أكثر من 120 مهاجرا.

وأشار منجي سليم، من الهلال الأحمر، لوكالة الأنباء الفرنسية إلى إنقاذ 84 مهاجرا واختفاء 43 آخرون بعد غرق قارب يحمل 127 مهاجرا قبالة سواحل جرجيس مساء الجمعة. وأضاف أن السفينة انطلقت من الساحل الليبي، نقلاً عن روايات ناجين.

بدورها كشفت وزارة الدفاع التونسية عن إنقاذ 84 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة من بينهم أشخاص من بنجلادش وتشاد ومصر وإريتريا والسودان.

وقالت الوزارة إن الناجين الذين تم انتشالهم من جرجيس تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وأربعين عاما ولم تذكر أي عدد عن المفقودين. وتابعت إن القارب غادر ميناء زوارة شمال غرب ليبيا ليل الاثنين الماضي.

والشهر الماضي، وصف البابا فرانسيس الطريق إلى البحر المتوسط ، بأنه أكبر مقبرة في أوروبا وهو الطريق الأكثر استخدامًا من قبل المهاجرين غير الشرعيين للعبور إلى أوروبا على أمل العثور على حياة أفضل.