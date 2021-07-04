جلسة مباحثات ليبية - يونانية في طرابلس

مسؤولو وزارة الخارجية خلال جلسة المباحثات مع الوفد اليوناني في طرابلس، الأحد 4 يوليو 2021. (الخارجية الليبية)

شهد مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، جلسة مباحثات ليبية - يونانية، برئاسية وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، ونائب وزير الخارجية اليواناني للشؤون الدبلوماسية والقنصلية، كوستاس فراجوجيانيس.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الجلسة جرى خلالها بحث أفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والطاقة والتبادل التجاري، والتدريب والتأهيل، وتسهيل منح التأشيرات، إضافة إلى بحث إمكانية تأسيس منتدى لرجال الأعمال.

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وتأتي زيارة نائب وزير الخارجية اليوناني والوفد المرافق له إلى العاصمة طرابلس بعد يوم من الزيارة التي أجرها رئيس مجلس النواب الستشار عقلة صالح إلى أثينا والتي التقى خلالها نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، ووزير الخارجية نيكوس ديندياس.

ويوم الجمعة، كشف موقع «كثميريني» اليوناني، عن أن نائب وزير الخارجية كوستاس فراجوجيانيس سيصل ليبيا رفقة أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية اليونانية الليبية بغرض افتتاح القنصلية اليوانية في بنغازي، في وقت تركز فيه أثينا على استكشاف الفرص الاقتصادية في ليبيا.

الوفد اليوناني خلال جلسة المباحثات مع مسؤولي وزارة الخارجية في طرابلس، الأحد 4 يوليو 2021. (الخارجية الليبية)