35 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 يوليو 2021, 05:20 مساء
مستشفى جالو المركزي في الواحات. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، اليوم السبت، تسجيل 35 إصابة جديدة بالفيروس في المنطقة الواقعة جنوب شرق البلاد، مجددة مناشدتها جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والامتناع عن التزاحم وعدم الخروج إلا للضرورة.

وأكدت اللجنة، في بيان، إجراء تحاليل مخبرية لـ80 عينة خلال الفترة من 26 يونيو إلى 4 يوليو الجاري تبين أن من بينها 35 حالة موجبة، منها عشر حالات، يوم أمس السبت، إضافة إلى 45 حالة سالبة.

وأشارت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا إلى دخول ثلاث حالات مصابة مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، ليرتفع عدد الحالات بمركز العزل إلى أربع حالات، متمنية لهم الشفاء العاجل.

- مركز مكافحة الأمراض يطالب برفع حالة التأهب ويعلن 3 إجراءات
- 719 إصابة جديدة وست حالات وفاة بـ«كورونا»

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 224 حالة شفاء، وست حالات وفاة.

وطالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، الأحد، مشرفي الرصد والاستجابة بالبلديات برفع حالة التأهب، ورفع جهود الترصد الوبائي لمواجهة «كوفيد 19» بالالتزام بثلاثة تدابير.

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