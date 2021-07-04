مصدر لـ«بوابة الوسط»: تسليم تقرير المراجعة الدولية لحسابات «المركزي» نهاية الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 يوليو 2021, 02:12 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر موثوق لـ«بوابة الوسط» إن نتائج تقرير اللجنة الدولية للتدقيق في حسابات وعمليات مصرف ليبيا المركزي والاعتمادات سيتم تسليمها نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن أنهت اللجنة عملها بالخصوص.

وأوضح المصدر أن النتائج سيكون بحضور ممثل عن شركة «ديلويت» التي جرى التعاقد معها للقيام بعملية التدقيق، وممثلين عن الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والبعثة الأممية، بالإضافة إلى النائب العام الصديق الصور، ومحافظي المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، وفي بنغازي علي الحبري.

اقرأ أيضًا: البعثة الأممية: التقرير النهائي للمراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي يستكمل هذا الشهر

وفي أبريل الماضي، قالت البعثة الأممية إن التقرير النهائي لعملية المراجعة المالية الدولية سيكون في نهاية مايو الماضي، وهو ما لم يتحقق إلا في هذا الشهر.

يشار إلى أن عملية المراجعة المالية الدولية تهدف إلى استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية».

ومنذ انطلاق هذه العملية في أغسطس 2020، جمعت شركة «ديلويت» المعلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي. ثم دمجتها مع بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى، للتحقق منها عبر طرف ثالث مع المصارف التجارية ذات الصلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مخاوف من موجة جديدة لوباء «كوفيد» مع انتشار «دلتا»
دولى
المبروك يعلن موعد صرف رواتب يوليو.. ويكشف تخصيص 700 مليون دينار بالميزانية ...
ليبيا
وفاة الفنان جابر عثمان جراء فيروس «كورونا»
ثقافة وفن
6184 إصابة جديدة و82 وفاة بـ«كورونا» في تونس
عربى
حكومة «الوحدة»: صرف 10 ملايين من نفقات الطوارئ لوزارة التعليم
ليبيا
الدبيبة يشكل لجنة لفرز ملفات الموظفين في «خارجية الموقتة»
ليبيا
فيديو: الإعصار إلسا يقترب من هايتي نحو فلوريدا بعدما ضرب منطقة الكاريبي
دولى
البعثة الأممية: سنواصل العمل مع ملتقى الحوار للوصول إلى أرضية مشتركة حول القاعدة...
ليبيا
حراس «فرسان المتوسط» تخصص أرقام قياسية
رياضة محلية
اختفاء مهندس بـ«الكهرباء» بعد تكذيبه مسؤولي الشركة
ليبيا
زينينغا: فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير
ليبيا
«الصحة العالمية»: ليبيا أجرت 1.1 مليون «فحص كورونا» أكدت إصابة 17%
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة شبابية اقتصادية من فيات