نشرة الصيد البحري (اليوم الأحد 4 يوليو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 يوليو 2021, 01:24 مساء
نشرة الصيد نشرة الصيد البحري (اليوم الأحد 4 يوليو 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، فيما تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرؤية جيدة على طول الساحل الممتد من رأس أجدير إلى سرت، فيما تكون جيدة متوسطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق؛ وذلك  لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح على الساحل الممتد من رأس لأنوف إلى بنغازي..

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• السماء صافية.
• الرؤيـة جيدة.
• الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية تتحول مساء الغد الى شمالية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.00) متر .
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر( 25-26 ) مْ.

الساحل من الخليج إلى طبرق

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح على الساحل الممتد من رأس لأنوف إلى بنغازي.
• البحر هادئ الى خفيف الموج و يكون قليل الاضطراب هذا اليوم على الساحل من درنة الى طبرق.
• الرياح شمالية غربية بوجه عام و يكون متغير الاتجاه هده الليلة اليوم على ساحل الممتد من الخليج الى بنغازي ســرعتــه مــا بين (05– 20) عقدة..
• ارتفاع الموج يتراوح مابين (0.25–1.25) متر،ويصل إلى (1.75) متر على الساحل من درنة الى طبرق هذا اليوم.
• درجة حرارة سطح البحر( 25-26 ) مْ.

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