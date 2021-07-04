بلدية زوارة تمهل المقيمين 10 أيام لتصحيح إجراءاتهم القانونية

مدينة زوارة. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت بلدية زوارة جميع المقيمين داخل البلدية إلى تصحيح إجراءاتهم القانونية خلال عشرة أيام، أو مغادرتها طواعية.



وأشارت في بيان، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إلى أن «الأجهزة الأمنية ستنفذ خطة أمنية موسعة عند انتهاء المهلة»، التي بدأت يوم 1 يوليو. ونوه البيان إلى «تزايد أعداد الوافدين من جميع الجنسيات بالمدينة دون مستندات قانونية، وارتفاع معدلات الجريمة داخل الأحياء القاطنين بها (المدينة القديمة) وصعوبة تتبعها».

ولفتت البلدية إلى «تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين عبر المدينة إلى أوروبا، وما يترتب عليه من ظهور الجثث على شواطئ المدينة».

