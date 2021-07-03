ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة أسلاك الكهرباء في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 10:06 مساء
أسلاك كهرباء مسروقة، 2 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية وقص الأعمدة في ترهونة.

ووردت معلومات إلى أعضاء قسم البحث الجنائي ترهونة بخصوص التشكيل، حيث أُعدت خطة، أمس الجمعة، لضبط المتهمين، وفق بيان منشور على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

وضُبط التشكيل بكامل معداته قبل بيعها، وضبطت أقوال المتورطين في هذا التشكيل، لاتخاذ الإجراءت القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

- الدبيبة يتوقع حل أزمة الكهرباء بحلول نوفمبر

والسبت، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة ستواصل «الضغط» على مسؤولي الكهرباء، بهدف إيجاد حلول عاجلة لأزمة الكهرباء، التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات، متوقعا حل الأزمة بحلول شهر نوفمبر المقبل.

وشهدت مناطق متفرقة من البلاد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وزيادة في طرح الأحمال خلال الفترة الماضية، فيما أكدت شركة الكهرباء عملها على حلحلة الأزمة خلال شهر يوليو الجاري.

عنصران من التشكيل العصابي، 2 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)
أسلاك كهرباء مسروقة، 2 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)
أسلاك كهرباء مسروقة، 2 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)
أسلاك كهرباء مسروقة، 2 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)
أسلاك كهرباء مسروقة، 2 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)
أسلاك كهرباء مسروقة، 2 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)
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