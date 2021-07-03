الدبيبة: ليبيا لن تكون إلا وحدة واحدة مهما حدث.. ولابد من اتفاق الليبيين للتقدم بالبلاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 07:28 مساء
الدبيبة يتحدث خلال لقاء تلفزيوني، 3 يوليو 2021. (بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن «ليبيا لن تكون إلا وحدة واحدة مهما حصل من حروب وخلافات». 

واعتبر الدبيبة خلال لقاء تلفزيوني أجاب خلاله عن تساؤلات المواطنين، أن «العدو الأول لليبيين هو من يتحدث عن الحرب والقتال في وقت تحتاج فيه ليبيا للتنمية والاستثمار والبناء»، وقال: «هناك دول طامعة في خيرات ليبيا، ولا بد أن يتفق الليبيون للتقدم بالبلاد».

وبخصوص تقييمه لأداء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، قال الدبيبة: «نجلاء المنقوش تحب ليبيا (...) وما تتحدث به هو موقف الحكومة. ولفت إلى زيارتها سبع دول خلال خمسة أيام لشرح الملف الليبي، وتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ليبيا، وذلك كغيره من المسؤولين الدوليين والعرب.

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