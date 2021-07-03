«الأرصاد»: سماء صافية على غالب السواحل الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 12:26 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون السماء صافية على غالب السواحل الليبية، اليوم السبت، مع سحب عابرة على بعض المناطق لا سيما على الخليج والجبل الأخضر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول غدا إلى جنوبية شرقية سرعتها ما بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر 23 و24 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على الخليج والجبل الأخضر.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام بينما يكون متغير الاتجاه صباح غد على ساحل رأس لانوف وبنغازي وغربي اليوم على ساحل شحات سرعتها ما بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 متر، ويصل إلى 2.00 متر على ساحل درنة وطبرق.
- البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات؛ بينما يكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وشحات.
- درجة حرارة سطح البحر 22 و24 درجة.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.

جدول بحالة الطقس على عدد من الموانئ الليبية، السبت ، 3 يوليو 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. السبت
رياضة محلية
حراس «فرسان المتوسط» تخصص أرقام قياسية
رياضة محلية
يبتكران نظارات لمساعدة ابنهما على استعادة بصره
طب وصحة
الرئيس الصيني: التجديد العظيم للأمة الصينية دخل مسارا تاريخيا لا رجوع فيه
دولى
«الصحة العالمية»: ليبيا أجرت 1.1 مليون «فحص كورونا» أكدت إصابة 17%
ليبيا
ليبيا تنتظر أيام الحسم.. هل تجرى انتخابات الرئاسة بالقوائم؟
ليبيا
نهائي «الكونفدرالية» بنكهة ليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تعثر القاعدة الدستورية في جنيف وخلاف حول «الدفاع»
ليبيا
السفير البريطاني : نقاشات مع الليبيين بشأن القاعدة الدستورية الأسابيع المقبلة
ليبيا
في العدد 293: تمدد الخلاف في جنيف.. وضغوط كوبيش.. ومعضلة حقيبة الدفاع
ليبيا
ضبط شاحنة محملة بـ500 كيلوجرام حشيش متجهة من سبها إلى طبرق
ليبيا
أرقام وإحصائيات بعد انتهاء منافسات الجولة الـ15 من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احتدام السباق إلى الفضاء بين المليارديرات