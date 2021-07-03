«الأرصاد»: سماء صافية على غالب السواحل الليبية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون السماء صافية على غالب السواحل الليبية، اليوم السبت، مع سحب عابرة على بعض المناطق لا سيما على الخليج والجبل الأخضر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول غدا إلى جنوبية شرقية سرعتها ما بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر 23 و24 درجة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على الخليج والجبل الأخضر.

- الرياح شمالية غربية بوجه عام بينما يكون متغير الاتجاه صباح غد على ساحل رأس لانوف وبنغازي وغربي اليوم على ساحل شحات سرعتها ما بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 متر، ويصل إلى 2.00 متر على ساحل درنة وطبرق.

- البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات؛ بينما يكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وشحات.

- درجة حرارة سطح البحر 22 و24 درجة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.

جدول بحالة الطقس على عدد من الموانئ الليبية، السبت ، 3 يوليو 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)