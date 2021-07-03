المنفي يحضر افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في مصر

رافق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في افتتاح قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، اليوم السبت.

ووقف المنفي إلى جوار السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في عربة مكشوفة تجولت في أنحاء القاعدة في بدايات الافتتاح.

وقاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي «وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي»، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.

وأضافت أن القاعدة تمثل «إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية».