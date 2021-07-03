«الأرصاد»: اعتدال نسبي شرقا وحرارة مرتفعة على باقي المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 11:24 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود اعتدال نسبي في درجات الحرارة اليوم السبت، مع رطوبة عالية على غالب المناطق الساحلية خاصة على مناطق الساحل الشرقي؛ بينما تبقى مرتفعة على باقي مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال تكون ضباب خفيف مع رطوبة نسبية عالية أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.
- الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية على غالب المناطق.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و35 درجة على المناطق الساحلية، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الدواخل حيت تتراوح ما بين 40 و 45 درجة، وتسجل ارتفاعا غدا على غالب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع رطوبة نسبية عالية.
- الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و35 درجة، على المناطق الساحلية، و ما بين 40 و45 درجة عى الدواخل اليوم، وتتراجع غدا على غالب المناطق.

الجفرة – سبها- غـات- غدامس- الحمادة:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 42 و47 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:
- السماء صافية.
- الرياح شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى: ما بين 43 و47 درجة، وتسجل تراجعا غدا.

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