اختفاء مهندس بـ«الكهرباء» بعد تكذيبه مسؤولي الشركة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 يوليو 2021, 01:45 صباحا
المهندس عبدالكريم أبوفارس، (صورة من مقطع فيديو)

كشف مصدر أمني بمدينة الخمس عن اختفاء المهندس عبدالكريم أبوفارس، أحد موظفي الشركة العامة للكهرباء الذي نشر تسجيلا مصورا له، وهو يكذب معلومات مسؤولي الشركة بشأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي.

وقال المصدر في اتصال بـ«بوابة الوسط» السبت، إن الاتصال فقد مع المهندس أبوفارس، منذ أمس الجمعة.

وفي التسجيل، وصف أبوفارس تبرير انقطاع التيار بنقص إمداد الغاز الطبيعي بـ«الكذب»، طالبا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومن النائب العام التدخل والتحقيق بشأن الأسباب الحقيقية لهذا الانقطاع، ومحاكمة من نعتهم بـ«الفاسدين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة أبوسليم (3 × 2) رفيق في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
هبوط اضطراري لطائرة شحن أميركية فوق المحيط الهادي
دولى
الرئيس الصيني: التجديد العظيم للأمة الصينية دخل مسارا تاريخيا لا رجوع فيه
دولى
اليوم.. 4 مباريات في الأسبوع الـ16 للدوري الليبي
رياضة محلية
«الصحة العالمية»: ليبيا أجرت 1.1 مليون «فحص كورونا» أكدت إصابة 17%
ليبيا
بايدن «يقدر» الشراكة مع الجزائر لدعم الاستقرار في ليبيا
ليبيا
حظر إعلانات إنقاص الوزن على «بينترست»
طب وصحة
ليبيا تنتظر أيام الحسم.. هل تجرى انتخابات الرئاسة بالقوائم؟
ليبيا
نهائي «الكونفدرالية» بنكهة ليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تعثر القاعدة الدستورية في جنيف وخلاف حول «الدفاع»
ليبيا
السفير البريطاني : نقاشات مع الليبيين بشأن القاعدة الدستورية الأسابيع المقبلة
ليبيا
في العدد 293: تمدد الخلاف في جنيف.. وضغوط كوبيش.. ومعضلة حقيبة الدفاع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح مهمة من «جنرال موتورز»