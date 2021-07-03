اختفاء مهندس بـ«الكهرباء» بعد تكذيبه مسؤولي الشركة

المهندس عبدالكريم أبوفارس، (صورة من مقطع فيديو)

كشف مصدر أمني بمدينة الخمس عن اختفاء المهندس عبدالكريم أبوفارس، أحد موظفي الشركة العامة للكهرباء الذي نشر تسجيلا مصورا له، وهو يكذب معلومات مسؤولي الشركة بشأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي.

وقال المصدر في اتصال بـ«بوابة الوسط» السبت، إن الاتصال فقد مع المهندس أبوفارس، منذ أمس الجمعة.

وفي التسجيل، وصف أبوفارس تبرير انقطاع التيار بنقص إمداد الغاز الطبيعي بـ«الكذب»، طالبا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومن النائب العام التدخل والتحقيق بشأن الأسباب الحقيقية لهذا الانقطاع، ومحاكمة من نعتهم بـ«الفاسدين».