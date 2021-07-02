زينيغا يقدم إحاطة إعلامية في الجلسة الختامية لاجتماع منتدى الحوار السياسي بعد قليل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 09:51 مساء
الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا. (البعثة الأممية)

سيقدم الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، بعد قليل إحاطة في الجلسة الختامية لاجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي المنعقد في سويسرا، في حوالي الساعة العاشرة مساءً.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنويه لوسائل الإعلام أنه سيتم بث الكلمة على الهواء مباشرة، على تلفزيون الأمم المتحدة الرقمي: https://media.un.org/en

ويختتم منتدى الحوار السياسي الليبي اليوم اجتماعه الذي أنطلق يوم الاثنين الماضي 28 يونيو في سويسرا. والمخصص لاستكمال المناقشات والتوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المرتقبة في ديسمبر المقبل.

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