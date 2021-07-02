شركة طيران مالطا تسير أول رحلة لها إلى طرابلس منذ توقفها قبل 7 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 04:50 مساء
طائرة تابعة لشركة طيران مالطا عند هبوطها في مطار معيتيقة شرق طرابلس. الخميس 1 يوليو 2021. (نيوز بوك)

سيرت شركة طيران مالطا أول رحلة جوية لها إلى ليبيا منذ سبع سنوات، أمس الخميس، وكان على متنها وفد رسمي مالطي بقيادة وزير المالية والتوظيف كلايد كاروانا والرئيس التنفيذي لشركة طيران مالطا ديفيد جي كورمي.

وقالت الشركة في بيان نقلته وسائل إعلام مالطية، اليوم الجمعة، إن الوفد الذي كان يضم خبراء في مجال سلامة الطيران ناقش خلال الزيارة التي استمرت يوما واحدا مع نظرائه الليبيين استئناف خدمات الرحلات المنتظمة بين البلدين في نهاية المطاف.

وقال وزير المالية المالطي كلايد كاروانا: «رؤية طائرة طيران مالطا على الأراضي الليبية منذ سنوات هي بالتأكيد علامة إيجابية. ويجب أن نواصل العمل معًا لنرى تقدمًا في مجال الطيران»، مشيرا إلى أن كل من «مالطا وليبيا دعمت بعضهما البعض على جبهات عديدة على مدى العقود الماضية وسنواصل تعزيز هذه العلاقة القوية بين الشعبين»، بحسب موقع «نيوزبوك» المحلي.

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واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة طيران مالطا أن «استئناف الرحلات المجدولة بين مالطا وطرابلس خطوة مهمة». وقال «لطالما كانت ليبيا سوقًا مهمًا جدًا لشركة الطيران، ويسعدنا أن أتيحت لنا الفرصة لمناقشة العمليات التجارية للبلاد مع نظرائنا الليبيين».

وأضاف أن «خدمات الطيران هذه ستعمل على زيادة التعاون بين البلدين في عدة جوانب سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية». مؤكدا حرص شركة طيران مالطا على استئناف رحلاتها إلى ليبيا «مع مراعاة التقييمات الدقيقة لإجراء عملية تجارية آمنة وقابلة للحياة وإعادة الاتصال بين البلدين لصالح كلا البلدين».

وقامت شركة طيران مالطا بتشغيل آخر رحلاتها المجدولة إلى مطار طرابلس الدولي في يوليو 2014. كما تم تعليق الرحلات الجوية إلى بنغازي بعد إغلاق المطار في مايو من ذلك العام.

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