السيدة اليعقوبي: الانتخابات كابوس يؤرق مجموعة المصالح

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 02:33 مساء
السيدة اليعقوبي تتحدث عبر الاتصال المرئي أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي، 26 مايو 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

اتهمت عضوة ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، اليوم الجمعة، أقلية، لم تسمها، من أعضاء ملتقى الحوار، بتقديم مقترحات تهدف إلى «إلغاء الانتخابات» وضمان بقاء «حزب الأمر الواقع»، معتبرة أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل «كابوس يؤرق مجموعة المصالح».

وطالبت، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «إعادة القطار على السكة، وإيقاف هذا العبث، وعدم مناقشة مقترحات خلفها أطراف مستفيده من بقاء الوضع الراهن داخل وخارج لجنة الحوار». وقالت إن أمام البعثة أربعة خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها أو التغافل عنها تتمثل في «إرادة الليبيين، خارطة الطريق، القاعدة الدستورية، قرارات مجلس الأمن 2570 و2571»،  

وأضافت اليعقوبي: «خارطة الطريق هي القاعدة التي لا حياد عنها مهما جمعتم من توقيعات في الممرات وفي الغرف، ومهما تهربتم من التصويت على القاعدة الدستورية واعتمادها. ستكون الانتخابات هي الحل الذي لا مناص منه». وتابعت: «أسوأ كابوس يمر على مغتصبي السلطة والأحزاب المستوردة من الخارج المتحكمة في صنع القرار ومصادر التمويل هو انتخابات 24 ديسمبر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن «يقدر» الشراكة مع الجزائر لدعم الاستقرار في ليبيا
ليبيا
حظر إعلانات إنقاص الوزن على «بينترست»
طب وصحة
نهائي «الكونفدرالية» بنكهة ليبية
رياضة محلية
ضبط شاحنة محملة بـ500 كيلوجرام حشيش متجهة من سبها إلى طبرق
ليبيا
أرقام وإحصائيات بعد انتهاء منافسات الجولة الـ15 من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
اليابان: البطيخ المربع ليس صالحا للأكل
كوجينة
أول ضحية للطاعون رجل عاش قبل 5 آلاف سنة
طب وصحة
في رسالة إلى كوبيش.. 16 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطالبون بالعودة إلى مخرجات ...
ليبيا
السفارة الأميركية: البيت الأبيض والكونغرس يراقبون ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
«الحقيبة الملغومة» تفتح سجالًا معلنًا بين الرئاسي والحكومة: من يُسمي وزير ...
ليبيا
كاركاتير خيري - القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
«ريتش»: 12.3% ارتفاعا بتكلفة سلة الإنفاق على الغذاء في ليبيا.. وقفزة قياسية في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فنان فلسطيني يناضل ضد الاحتلال بـ«غرافيتي» على الجدار الإسرائيلي