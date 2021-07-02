418 إصابة جديدة و7 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 10:42 صباحا
النشرة الوبائية الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض، 2 يوليو 2021. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 250 حالة شفاء، وسبع حالات وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «446»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 2738 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2320 عينة، وإيجابية 418 عينة بنسبة 15% من أجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» منذ بداية الجائحة في البلاد في مارس 2020، إلى 194 ألفا و323 حالة بينها 12 ألفا و247 نشطة، و178 ألفا و871 شفاء، و3205 حالات وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين 384 ألفا و473 شخصا.

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