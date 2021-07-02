السفير البريطاني : نقاشات مع الليبيين بشأن القاعدة الدستورية الأسابيع المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 01:28 صباحا
السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون أهمية «إنشاء قاعدة دستورية سريعًا لإجراء الانتخابات في الليبية والمقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل» مشيرا إلى أنه سيناقش «هذه المسألة مع مجموعة واسعة من الليبيين خلال الأسابيع المقبلة».

وفي مقال نشره موقع «فورين كومنولث ديفلوبمينت أوفيس»، أشار السفير البريطاني إلى ضرورة «رؤية مزيد من التقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار». وأضاف «كان الليبيون واضحين أنه يجب ألا يكون هناك وجود عسكري أجنبي دائم في بلدهم؛ ونحن في المجتمع الدولي يجب أن نحترم مطالبهم». وأردف بالقول «مع الاعتراف بالتحديات التي يجب التغلب عليها ، أعتقد أن التقدم ضد كل هذه التحديات ممكن ؛ الشعب الليبي لا يستحق أقل من ذلك».

ونوه هوبتون إلى أن «الميزانية المتفق عليها ستسمح بالبدء في العمل المهم لتحسين تقديم الخدمات لتحسين حياة جميع الليبيين»، وأضاف «هذا أمر ملح خصوصا فيما يتعلق بالكهرباء الآن ونحن في أشهر الصيف الحارة».

وفي مقابلة مع «بوابة الوسط» مايو الماضي، قال السفير البريطاني إن الضمان الأكثر فعالية وأهمية في إجراء الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل هو إرادة الشعب الليبي، ونوه في المقابلة نفسها إلى أن «المرتزقة الأجانب جلبوا إلى ليبيا، ويمكنهم المغادرة بل عليهم ذلك، ولا ينبغي للشعب الليبي أن يتحمل الوجود العسكري الأجنبي ضد إرادته».

 

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