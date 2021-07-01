برنامج تدريبي حول عدوى المرافق الصحية بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 01 يوليو 2021, 10:13 مساء
البرنامج التدريبي حول العدوى بالمرافق الصحية في طبرق. (مركز طبرق الطبي)

نظم مركز طبرق الطبي برنامجا تدريبيا حول «عدوى المرافق الصحية» استهدف الأطباء والتمريض والصيادلة وإختصاصي مكافحة ومنع العدوى وفنيي مختبر الأحياء الدقيقة بالمركز، بحسب مكتب الإعلام بالمركز.

وركزت المحاضرة الأولى للبرنامج الذي انطلق، أمس الأربعاء، على «إجراءات التشغيل القياسية لمختبر الأحياء الدقيقة بمركز طبرق الطبي»، ألقاها الدكتور علاء الدين الصلابي الذي استعرضها خلالها الأسس العلمية الصحيحة لاستقبال العينات وإجراء التحاليل المختبرية وفقا للمعايير العالمية إضافة إلى تطبيق برنامج الجودة بالمختبر.

كما قدم الدكتور علاء الدين الصلابي محاضرة ثانية بعنوان: «عدوى المرافق الصحية ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية» استهدفت الأطباء وعناصر التمريض والصيادلة ومكافحة العدوى والمختبر، استعرض خلال المحاضر العدوى في ليبيا والجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية والخيارات العلاجية للعدوى البكتيرية التي قام بنشرها في مجلات عالمية.

وأشار مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي إلى أن المحاضرة شهدت حضور الدكتور أحمد سعد العليقي من منظمة الصحة العالمية، ولفيف من الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمركز.

البرنامج التدريبي حول العدوى بالمرافق الصحية في طبرق. (مركز طبرق الطبي)
البرنامج التدريبي حول العدوى بالمرافق الصحية في طبرق. (مركز طبرق الطبي)
البرنامج التدريبي حول العدوى بالمرافق الصحية في طبرق. (مركز طبرق الطبي)
البرنامج التدريبي حول العدوى بالمرافق الصحية في طبرق. (مركز طبرق الطبي)
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