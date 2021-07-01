أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار على أساس أسبوعي (24 يونيو - 1 يوليو 2021)

أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار على أساس أسبوعي (24 يونيو - 1 يوليو 2021). (بوابة الوسط)

سجل سعر صرف الدولار استقرارا مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية على أساس أسبوعي.

في السوق الرسمية ارتفع الدولار الأميركي بفارق هامشي لا يتجاوز قرشا واحدا، مسجلا 4.51 دينار مقابل 4.50 دينار الخميس، فيما تراجع اليورو بفارق ثلاثة قروش، مسجلا 5.34 د‫ينار مقابل 5.37 دينار. كما هبط الجنيه الاسترليني بفارق خمسة قروش، مسجلا 6.23 د‫ينار مقابل 6.28 دينار. حسب نشرة العملات الرسمية للمصرف المركزي.

وفي السوق الموازية، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 5.06 دينار الذي سجله الأسبوع الماضي، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتراجع اليورو بفارق ثمانية قروش، مسجلا 5.87 دينار مقارنة بـ5.95 دينار الخميس الماضي، فيما حافظ الجنيه الإسترليني على مستوى 6.95 دينار.