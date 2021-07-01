ضبط شاحنة حشيش متجهة من سبها إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 08:03 مساء
من مضبوطات شاحنة الحشيش المتجهة من سبها إلى طبرق. (فيسبوك)

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الخميس، ضبط شاحنة حشيش متجهة من سبها إلى طبرق.

وقالت الإدارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن أعضاء التحري التابعين لمكتب تحريات المنطقة الشرقية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنوا بالتعاون مع فرع أجدابيا لمكافحة المخدرات من ضبط شاحنة نقل الأغذية المجمدة وبداخلها كمية من المخدرات نوع حشيش تزن نحو 500 كيلوجرام، متجهة من مدينة سبها إلى مدينة طبرق.

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وأشار البيان إلى أن ضبط الشاحنة جاء «بناء على الخطة الأمنية التي وضعها وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية مع مدير فروع مكافحة المخدرات المنطقة الشرقية بشأن مكافحة آفة المخدرات والحد من انتشارها والضرب بيد من حديد لتجار هذة الآفة». ونوهت الإدارة إلى «اتخاذ الاجراءت القانونية حيال المتهمين».

من مضبوطات شاحنة الحشيش المتجهة من سبها إلى طبرق. (فيسبوك)
من مضبوطات شاحنة الحشيش المتجهة من سبها إلى طبرق. (فيسبوك)
من مضبوطات شاحنة الحشيش المتجهة من سبها إلى طبرق. (فيسبوك)
من مضبوطات شاحنة الحشيش المتجهة من سبها إلى طبرق. (فيسبوك)
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