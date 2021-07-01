توجيه تهمة «التواطؤ في أعمال تعذيب» لشركة فرنسية لتوفيرها معدات تجسس لنظام القذافي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 04:21 مساء
استقبال العقيد الراحل معمر القذافي في باريس يوم 10 ديسمبر 2007. (أرشيفية: أسيوشيتدبرس)

قالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن شركة «أميسيس» الفرنسية وجهت لها تهمة «التواطؤ في أعمال تعذيب» على خلفية الاشتباه في توفيرها معدات تجسس إلكتروني لنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وفق ما علمت اليوم الخميس من مصادر مطلعة على الملف.

وأوضحت المصادر أن لائحة الاتهام وجهت إلى شركة الهندسة في 18 يونيو الجاري، وكان قد فتح تحقيق قضائي العام 2013 على خلفية اتهامها ببيع برنامج يسمح بتعقب معارضين ليبيين لنظام القذافي بين العامين 2007 و2011.

وأوضحت «فرانس برس» أن شبهات تحيط ببرنامج «إيغل» الذي طورته شركة «أميسيس» الفرنسية خصيصا للدولة الليبية. وهي الشركة التي صُنفت في مايو 2017 كشاهد متعاون، وهو تصنيف وسيط بين الشاهد البسيط والمشتبه فيه. لكن منذ ذلك الحين ظلت التحقيقات تراوح مكانها.

وبدأت القضية عام 2011، عندما كشف صحافيون من «وول ستريت جورنال» أن شركة «أميسيس» التي اشترتها شركة «بول» في يناير 2010، جهّزت مركزا للتجسس على الإنترنت في طرابلس يحوي نظاما لتحليل النشاط السيبراني يسمح بالاطلاع على الرسائل المتبادلة عبر الشبكة.

وأقرّت «أميسيس» حينها بتوفير «معدات تحليل» لنظام القذافي تغطي «شبكة الإنترنت»، لكنها ذكرت أن العقد وقّع في سياق «تقارب دبلوماسي» مع ليبيا زمن رئاسة نيكولا ساركوزي.

وعقب حفظ الملف في مرحلة أولى، رفعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان شكوى حول التواطؤ في التعذيب، وقرر قاض فتح تحقيق. حيث جرى توقيف 11 موظفا في الشركة لاستكمال التحقيقات ثم أفرج عنهم من دون توجيه تهم لهم عام 2016، بينما تم الاستماع إلى المسؤولين الرئيسيين في الشركة والوسيط الفرنسي اللبناني في الصفقة زياد تقي الدين كشهود عاديين، وفق «فرانس برس».

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