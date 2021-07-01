عقيلة صالح يصل أثينا في زيارة رسمية إلى اليونان تستمر يومين

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية تستمر ليومين يرافقه خلالها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، طلال الميهوب وعضو المجلس سليمان الحراري، حيث كان في استقبالهم رئيس لجنة الصداقة الليبية اليونانية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن عقيلة صالح والوفد المرافق له سيلتقي خلال الزيارة رئيس البرلمان اليوناني، كونستانتينوس تاسولاس، ووزير الخارجية نيكوس ديندياس، كما سيتضمن جدول أعمال الزيارة عددا من اللقاءات، من ضمنها لقاء رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونظيره اليوناني، ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب ونظيره اليوناني.