بدء اجتماع بين المنفي واللافي والدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 02:34 مساء
اجتماع المنفي واللافي والدبيبة، 1 يوليو 2021، (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

بدأ اجتماع لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويأتي هذا الاجتماع بعد الخلافات التي طرأت بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن شغل حقيبة وزير الدفاع.

حيث دعا المجلس الرئاسي، الدبيبة لحضور اجتماع وصف بـ«المهم»، الأحد المقبل، بمكتب القائد الأعلى للجيش، للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع، ملوحا باتخاذ قرار التسمية، وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه.

في المقابل لم يأتِ رد الدبيبة على دعوة المجلس الرئاسي برفض واضح للدعوة، لكنه أشار في خطاب إلى نتائج ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تسمية الوزراء، إذ تنص المادة الثانية من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة أنه «خلال مشاورات تشكيل الحكومة يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا».

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