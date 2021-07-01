مصدر بملتقى الحوار لـ«بوابة الوسط»: استئناف المداولات بشأن القاعدة الدستورية ظهر الخميس

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 01 يوليو 2021, 12:47 مساء
أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال الجلسة الافتتاحية في جنيف، الإثنين 28 يونيو 2021. (البعثة الأممية)

قال مصدر من ملتقى الحوار السياسي إن ملتقى الحوار السياسي يستأنف جلساته لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، اليوم الخميس.

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن جلسة اليوم تنطلق في جنيف في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وتأجلت الجلسات المقررة، أمس الأربعاء، للملتقى، وذلك إثر اكتشاف إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بين أعضائه. وأعلنت عضوة الملتقى أم العز الفارسي، إصابتها بفيروس «كورونا»، وكتبت عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «غدر الفيروس اللعين وتسلل في لحظة ضعف قدرها الله إلى جسدي المنهك».

ومن المفترض أن يواصل ملتقى الحوار أعماله في جنيف بحثا عن توافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وذلك تزامنا مع حلول المهلة التي حددتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإقرار هذه القاعدة في الأول من يوليو.

وشهدت هذه الجولة من مداولات ملتقى الحوار السياسي اختلافا بين أعضائه حول عديد النقاط، بينها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وضمانات القبول بنتائج الانتخابات، فيما كان التأكيد لضرورة إجراء هذا الاستحقاق في موعده محور اتفاق غالب الأعضاء. 

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