«الأرصاد»: شبورة على الساحل من زوارة إلى الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 10:40 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، ومتوسطة على الساحل من زوارة إلى الخمس بسبب شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر الواحد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، تتحول بعد الظهر إلى بحرية فشمالية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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