الدبيبة يجتمع مع رئيس الأركان وأمراء المناطق العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 09:20 صباحا
لقاء الدبيبة مع قيادات عسكرية، 30 يونيو 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة برئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد وبحضور أمراء المناطق العسكرية.

وخصص هذا الاجتماع لمتابعة إجراءات تنظيم المؤسسة العسكرية، وأوضاع منتسبي وزارة الدفاع وشريحة المتقاعدين منهم، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وشدد الدبيبة على ضرورة تنظيم المؤسسة العسكرية وتحديداً العاملين بها.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل الخلافات التي طرأت بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن شغل حقيبة وزير الدفاع.

حيث دعا المجلس الرئاسي، الدبيبة لحضور اجتماع وصف بـ«المهم»، الأحد المقبل، بمكتب القائد الأعلى للجيش، للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع، ملوحا باتخاد قرار التسمية، وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه.

في المقابل لم يأتِ رد الدبيبة على دعوة المجلس الرئاسي برفض واضح للدعوة، لكنه أشار في خطاب إلى نتائج ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تسمية الوزراء، إذ تنص المادة الثانية من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة أنه «خلال مشاورات تشكيل الحكومة يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا».

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