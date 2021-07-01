وزير الصحة يعتمد الخطة المحدثة لنشر طعوم «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 08:27 صباحا
وزير الصحة خلال اجتماع لاعتماد خطة نشر طعوم فيروس كورونا، 30 يونيو 2021، (وزارة الصحة)

اعتمد وزير الصحة علي الزناتي الخطة الوطنية المحدثة لإدخال ونشر الطعوم الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وآلية توزيعها.

كما أقر الزناتي، خلال اجتماع أمس الأربعاء بديوان الوزارة في طرابلس، سياسات الرعاية الصحية الأولية، لأول مرة في ليبيا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتضم السياسات المعتمدة الملف الصحي للرعاية الصحية الأولية، والوصف الوظيفي لأطباء وتمريض الرعاية الأولية، ودليل إرشادي للأمراض المزمنة «السكري، وضغط الدم، والربو، وداء الانسداد الرئوي المزمن»، ومؤشرات الجودة للرعاية الصحية الأولية، واستراتيجية تعزيز الصحي فيما يخص الأمراض المزمنة.

وأشارالبيان إلى أن أهمية اعتماد هذه السياسات تكمن في تنظيم خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمواطنين.

وسيدرب العاملون في مجال الرعاية الصحية الأولية على كيفية تطبيق هذه السياسات من خلال مدربين متخصصين في هذا المجال.

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